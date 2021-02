Christophe Dominici : "De la haine" entre sa veuve Loretta et son père, Jean

Survenue le 24 novembre 2020, la mort de Christophe Dominici suscite toujours une vive émotion. Elle a également semé la discorde au sein de sa famille. La veuve du défunt ancien rugbyman, Loretta Denaro, est en froid avec sa belle-famille.

Jean Dominici, le père de Christophe Dominici, a fait cet étonnant aveu au Figaro. L'homme s'est entretenu avec le quotidien avant la sortie de la réédition de Bleu à l'âme, la biographie sur son fils qu'il a préfacé avec une lettre poignante. Interrogé sur sa belle-fille Loretta Denaro et ses deux petites-filles, Mya et Kiara (11 et 14 ans), Jean évoque "une situation compliquée".

Ma femme et moi voyons très peu nos petites-filles

"Ma belle-fille nous accuse d'avoir de la haine contre elle. Donc ma femme et moi voyons très peu nos petites-filles, avoue-t-il. Elles sont venues trois jours chez nous avant Noël, sans rester pour le Réveillon, et puis c'est tout. Nous sommes depuis venus à Paris, mais nous n'avons pas osé rentrer dans la maison. On les a vues à la sortie de l'école, à l'équitation."