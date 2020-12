Obsèques de Christophe Dominici : sa veuve Loretta et leurs filles à Hyères pour un dernier adieu

Le 4 décembre 2020, une grande foule s'est rassemblée à l'église Saint-Louis à Hyères pour rendre un dernier hommage à Christophe Dominici, mort dans des circonstances encore floues le 24 novembre dernier. Effondrée par ce décès brutal, la famille du rugbyman ainsi que de grands noms du sport ont accompagné le défunt pour cette dernière cérémonie. La femme de Christophe Dominici, Loretta Denaro, et leurs deux filles Kiara (14 ans) et Mya (11 ans), sont apparues en larmes à l'entrée de l'église, tout comme les parents du sportif décédé à seulement 48 ans, Nicole et Jean-Marie Dominici.

Des sportifs et anciens amis de Christophe étaient également présents comme Bernard Laporte (qui a déjà évoqué son regretté compagnon sur le plateau de Touche pas à mon poste) Pierre Rabadan, Sergio Parisse, Richard Dourthe et Max Guazzini. Le maire de Hyères, Jean-Pierre Giran, ainsi que le maire de Toulon, Hubert Falco, étaient aussi dans le cortège de la cérémonie.

Le père Christian Pradeau de Hyères et le père Marc de Saint-Sernin de Cuers ont célébré cette cérémonie, préparée avec la famille du rugbyman et Max Guazzini. Suite à ce dernier hommage religieux, Christophe Dominici sera ensuite inhumé dans le caveau familial. Il reposera au cimetière de la Ritorte auprès de sa soeur Pascale (décédée d'un accident de la route alors qu'il était âgé de 14 ans).

Le 2 décembre 2020, une cérémonie religieuse avait déjà été organisée à Boulogne-Billancourt où proches, amis et fans avaient pu se réunir pour rendre hommage à Christophe Dominici, considéré par de nombreux sportifs comme une légende du rugby français.