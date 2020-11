Mort de Christophe Dominici, Bernard Laporte en larmes : "J'ai du mal à comprendre"

C'est une nouvelle bouleversante qui a été annoncée le 24 novembre 2020. Christophe Dominici est mort à l'âge de 48 ans. L'ancien rugbyman se serait suicidé en sautant d'un bâtiment désaffecté du parc de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre pour éclaircir les circonstances du décès et une autopsie a été pratiquée mercredi. Cette nouvelle a plongé le monde du sport dans l'incompréhension et la tristesse. Les hommages se sont multipliés et, le 26 novembre, son ami Bernard Laporte s'est rendu sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) pour évoquer le défunt sportif.

C'est en 1993 que la route de Christophe Dominici a croisé celle de Bernard Laporte, au RC Toulon. L'entraineur lui a offert sa première titularisation lors d'un match de top 14 comme l'a rappelé un magnéto diffusé avant l'interview. Très vite, les deux hommes se lient d'amitié et le président de la Fédération française et ancien sélectionneur du XV de France lui a proposé de devenir le parrain de sa fille Marine. Les larmes aux yeux, l'homme de 56 ans s'est rappelé de ce qu'il faisait quand il a appris la terrible nouvelle. Alors qu'il se garait, un ami qu'il avait en commun avec Christophe lui a appris qu'il s'était "jeté". "D'abord je ne sais pas s'il s'est jeté, si c'est accidentel ou pas, y'a une enquête, il faut pas aller plus vite que l'enquête. Mais c'est difficile à encaisser", a-t-il précisé.

J'ai du mal à comprendre cette fin de vie

Bernard Laporte a ensuite expliqué ce qu'il aimait chez son regretté ami : "C'était tout ce que j'aime, Christophe c'était la rage, l'envie de vivre. Quand tu l'avais dans une équipe ça vivait toujours bien. Il avait un réel besoin des autres c'est clair mais nous avions un réel besoin de lui. J'écrirai un livre un jour sur lui. Que tu perdes, que tu gagnes, il avait toujours les bonnes solutions, il passait devant, il prenait les coups, il était généreux et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre cette fin de vie."

L'ancien secrétaire d'État chargé des Sports s'est rappelé un épisode d'été au cours duquel il devait reprendre le club de Béziers. "Et ça s'est pas fait, il était malheureux parce qu'il avait envie de revenir dans le rugby. Mais je ne le sentais pas mal, je l'avais eu la semaine dernière, c'est pas vrai, on parlait beaucoup (...) Sincèrement, à 200 000 lieues d'imaginer ce qu'il s'est passé", a-t-il poursuivi. Bernard Laporte n'a pas manqué de rappeler son grand palmarès. Il a ensuite adressé un dernier message à son ami disparu : "Si je pouvais lui parler, je lui dirais 'pourquoi ?'. On ne sait pas tout des gens, un jour on le saura. Il n'est plus là", a-t-il conclu les larmes aux yeux sans oublier d'avoir une pensée pour sa compagne Loretta Denaro, ainsi que ses deux filles, prénommées Kiara et Mya.