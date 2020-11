Mort de Christophe Dominici : les célébrités lui rendent hommage

L'ancien joueur international français de rugby Christophe Dominici a été retrouvé mort mardi dans le parc de Saint-Cloud, comme l'a confirmé l'AFP le mardi 24 novembre 2020. Âgé de 48 ans, il serait monté sur le toit d'un bâtiment désaffecté du parc en début d'après-midi avant de sauter, a précisé une source policière à l'Agence France Presse. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Nanterre.

Depuis la triste annonce du décès soudain de Christophe Dominici, de nombreuses personnalités venues de tous milieux lui ont rendu hommage. "Domi, c'était du bonheur. Je suis abattu. Avec son physique de merde, il a retourné toutes les plus grandes défenses du monde. Ça fait vraiment chier de le perdre à 48 ans", s'est désolé Sylvain Marconnet, ancien pilier du XV de France, sur RMC Sports. "C'est avec une immense tristesse et un profond déchirement que le Stade Français Paris a appris la disparition de Christophe Dominici. Génie du rugby et compagnon hors pair, il laisse un grand vide dans notre grande famille. Nos pensées vont à sa compagne et à ses filles", a commenté le Stade Français sur Twitter.

Roxana Maracineanu, ministre déléguée auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports lui a rendu hommage sur Twitter : "Quelle tristesse. Christophe Dominici était un immense joueur, un artiste, un funambule. Sa disparition brutale est un choc. Pensées pour ses proches et tous les amateurs de rugby."

Jonny Wilkinson a rendu hommage à "une véritable légende". Jean-Luc Reichmann s'est souvenu de tous ces "tellement beaux moments ensemble", tandis que Jean-Dujardin a dit "au revoir" à Christophe Dominici. Kool Shen, Éric Naulleau, Michel Denisot,Nikos Aliagas ... ils ont tous rendu hommage au champion.