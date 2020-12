Christophe Dominici a-t-il été berné par des escrocs avant sa mort ?

La mort de Christophe Dominici suscite toujours une vive émotion, alors que les circonstances du drame n'ont toujours pas été clairement établies. L'ancien sportif décédé brutalement à l'âge de 48 ans avait été très affecté par l'échec de son projet de rachat d'un club de rugby. Avant son décès, le défunt ancien joueur avait confié à un proche qu'il s'était fait berner des associés.

Ces révélations sont signés L'Obs ! Dans son nouveau numéro en kiosque ce mercredi 23 décembre, l'hebdomadaire se penche sur le projet de rachat du club de rugby de Béziers qu'avait mené Christophe Dominici, projet dans lequel il s'était pleinement investi et qui a malheureusement échoué. Robert Ménard, maire de la ville de l'Hérault, s'était impliqué. Il avait aussi exprimé des doutes sur les fonds des associés de Dominici, dont faisait partie Samir Ben Romdhane, Franco-Tunisien de 58 ans, soi-disant riche investisseur.

"J'ai vu leurs comptes. Sur un compte asiatique, il y avait un solde de 120 millions d'euros", lui avait confié Christophe Dominici. Sûr de son dossier, l'ex-trois quarts aile de l'équipe de France et du Stade Français faisait part de projets faramineux et coûteux. "Il était totalement surexcité. Il me disait : 'On va faire venir les meilleurs joueurs', et il me donnait une flopée de noms dont je connaissais à peine la moitié", s'est souvenu Robert Ménard dans les pages de L'Obs.

Christophe Dominici avait une "confiance aveugle" en ses partenaires, malgré les doutes de son entourage. "Ils devaient monter des sociétés et ne les montaient jamais. Il manquait toujours un papier, quelque chose. Quand on en parlait à Christophe, il répondait qu'il fallait leur faire confiance parce que lui leur faisait confiance. Il y croyait plus que tout", a témoigné l'agent sportif François Salagoty.