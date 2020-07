Christophe Dominici visé par une plainte pour vol et violences

L'ancien rugbyman fait l'objet d'une plainte pour vol et violences, selon les informations du Canard enchaîné publiées mercredi. Les faits se seraient déroulés le 5 juillet 2020, dans une boutique de chapeaux de Sanary-sur-Mer, dans le Var : Christophe Dominici s'en serait pris à une vendeuse avant de saccager le magasin et de prendre la fuite avec un chapeau.

L'ex-sportif toulonnais de 48 ans se serait rendu, torse nu, dans cette boutique pour y acheter un Panama. L'ancien ailier aurait voulu acheter "le chapeau le plus cher" du magasin, avant de négocier pour repartir avec et revenir le payer plus tard. Face au refus de la vendeuse, Christophe Dominici aurait laissé éclater sa colère au point de retourner le magasin, la pousser au sol et s'enfuir avec dans les mains... un chapeau en dentelle. Poursuivi par deux autres commerçantes, il aurait finalement abandonné son butin et disparu. La vendeuse aurait ensuite appelé la police. Elle a bénéficié de 5 jours d'incapacité temporaire de travail (ITT).

Ces dernières semaines ont décidément été compliquées pour Christophe Dominici, puisqu'en plus de cette plainte, l'ancien international tricolore a vu les négociations pour le rachat du club de rugby de Béziers échouer, le 13 juillet dernier. Le rugbyman était le principal intermédiaire d'investisseurs émiratis.

Déjà en 2017, l'ancien joueur du Stade français était au coeur de rumeurs concernant de présumées violences conjugales sur sa femme Loretta Dinaro après une soirée arrosée à leur domicile, dans les Hauts-de-Seine. Finalement, le couple avait "fermement" démenti, se disant "plus soudé et amoureux que jamais, soucieux de protéger le cercle familial ainsi que ses enfants".