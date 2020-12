Christophe Dominici : Sa veuve Loretta se souvient de leur première rencontre, dans le métro

Christophe n'est plus là et pour Loretta, cette absence reste inexplicable. Il ne lui reste à présent plus que des souvenirs de leur histoire d'amour auxquels se raccrocher, une histoire débutée il y a treize ans. Elle en partage certains.

Alors qu'elle vient d'entamer une longue période de deuil, la veuve de Christophe Dominici a accepté de se confier à Paris Match ce jeudi 3 décembre 2020 et de partager quelques photo intimes. Dans les pages du magazine, Loretta Denaro revient leur rencontre. La première fois que leurs routes se croisées remonte à 2017. Quelques années plus tôt, en 2000, Christophe Dominici avait vécu un divorce difficile avec sa première femme, Ingrid, qui l'avait plongé dans la dépression. Mais il était bien décidé à aller de l'avant. "Il m'a remarquée dans le métro, il m'a suivie, tout timide. Il m'a immédiatement captivée par sa folie, sa folie si romantique; mais j'ai aussi été séduite par son enthousiasme", se souvient-elle.

A l'époque, Christophe Dominici fait partie du XV tricolore, Loretta est témoin de ses exploits sur le terrain. "Après notre rencontre, lors du match contre l'Italie, il m'a dédié son essai. J'étais sous le charme", confie-t-elle, comme si c'était hier.

Des pâtes aux palourdes ratées, mais qu'importe

De leur histoire d'amour sont nées deux filles Kiara (14 ans) et Mya (11 ans). Christophe Dominici était "un papa poule à l'écoute de nos filles". "Il expliquait les choses très calmement. Il aimait aussi jouer à la bagarre avec elle", partage-t-elle. Attentionné avec son épouse et ses filles, Christophe Dominici mettait les petits plats dans les grands pour elles : "Il ne cuisinait pas mais, récemment, pour nous surprendre, il nous a fait des spaghettis aux palourdes. Cuisiner des spaghettis à une Italienne ! Quelle idée ! Mais il aimait les défis. Il avait oublié de laver les palourdes alors on a mangé des pâtes sableuses et très croquante. On a beaucoup ri !". Une anecdote qui restera longtemps dans les annales de la famille.

Pour ses premières confidences, Loretta Denaro a tenu à redorer l'image de l'homme qu'elle aime, trop ternie selon elle : "Depuis sa mort, les médias décrivent un homme désespéré, mais il était enthousiaste, malicieux et généreux. C'est cela dont je voudrais que les gens se souviennent."

Suite à la chute mortelle de Christophe Dominici au Parc de Saint-Cloud dans l'après-midi du 24 novembre, une enquête (ouverte par le parquet de Nanterre) est toujours en cours. Loretta et toute la famille de l'ancien rugbyman rejettent la thèse du suicide et attendent des explications. Y en aura-t-il ?

Après un premier adieu mardi 2 décembre en l'église Sainte-Cécile, à Boulogne-Billancourt (où Christophe Dominici habitait avec sa femme et leurs filles), il sera enterré le 5 décembre prochain à Hyères (Var), auprès de sa grande soeur Pascale, décédée en 1986 dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 14 ans. Une terrible épreuve que l'ancien sportif n'a jamais réussi à surmonter.

L'intégralité des confidences de Loretta Denaro sont à retrouver dans le numéro du 3 décembre 2020 de Paris Match.