Mort de Christophe Dominici : il sera inhumé auprès de sa soeur adorée Pascale

Mardi 24 novembre, le monde du sport était sous le choc en apprenant la mort de Christophe Dominici, ancien joueur du XV de France, retrouvé dans le Parc de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Une mort d'abord présentée comme un suicide avant que sa femme, Loretta, ne "rejette fermement" cette piste... Ses obsèques auront lieu le 4 décembre.

Comme le rapporte Nice-Matin, les obsèques de Christophe Dominici se dérouleront dans la cité des palmiers à Hyères (Var) et une messe est prévue à 14h30 en l'église Saint-Louis mais avec un accès limité en raison du protocole sanitaire mis en place en cette période de pandémie de coronavirus. "La légende du rugby français sera ensuite inhumé, dans le caveau familial au cimetière de la Ritorte à Hyères, auprès de sa soeur Pascale", ajoutent nos confrères. La mort de sa soeur, victime d'un accident de la route en 1986, avait été un drame intime ayant profondément marqué l'ancien sportif. "On avait dix ans d'écart. Dix ans, c'est peu et beaucoup à la fois. Pascale, c'était ma deuxième maman. Celle qui m'a vraiment élevé (...) Pascale m'aidait à faire mes devoirs et m'apprenait à danser. J'étais son petit enfant gâté. Elle avait choisi mon prénom, Christophe, comme Christ, eau et feu", écrivait-il dans son livre Bleu à l'âme (éd. Le Cherche Midi).

Christophe Dominici était né à Toulon et avait entamé sa carrière dans des clubs du Var, en junior avec Solliès-Pont puis en sénior avec le RC La Valette et le RC Toulon avant d'intégrer le SF Paris. Ce lundi 30 novembre, sa famille a fait parvenir un communiqué pour le grand public. Un document rédigé par sa femme Loretta Denaro, ses filles Chiara et Mya ainsi que ses parents Jean-Marie et Nicole afin de relater qu'une cérémonie religieuse aura également lieu le mercredi 2 décembre 2020 à 10 heures en l'église Saint- Cécile de Boulogne Billancourt. "La famille ne recevra pas de condoléances et remercie infiniment l'ensemble des très nombreuses personnes pour leurs témoignages et leurs signes d'affections", peut-on lire. Ceux qui souhaitent témoigner leur soutien peuvent faire parvenir du courrier à la Maison Funéraire de Hyères.