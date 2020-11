Suicide de Christophe Dominici : la mort de sa soeur Pascale, le drame de sa vie

Christophe Dominici est mort. L'ancien ailier du XV de France est décédé à l'âge de 48 ans, après avoir sauté du toit d'un bâtiment désaffecté. Il a été retrouvé en début d'après-midi, dans le parc de Saint-Cloud. L'occasion pour nous de revenir sur son parcours de vie, marqué par le décès tragique de sa soeur Pascale, survenu en 1986.

"On avait dix ans d'écart. Dix ans, c'est peu et beaucoup à la fois. Pascale, c'était ma deuxième maman. Celle qui m'a vraiment élevé. Ma mère, la vraie, était trop accaparée par ses magasins de fruits et légumes, à côté de Toulon. Pascale m'aidait à faire mes devoirs et m'apprenait à danser. J'étais son petit enfant gâté. Elle avait choisi mon prénom, Christophe, comme Christ, eau et feu", avait appris le rugbyman dans son livre Bleu à l'âme (éd. Le Cherche Midi), dont un extrait avait été publié par Paris Match en 2007. Partageant la même chambre, Christophe Dominci et sa soeur Pascale étaient fusionnels. Elle le présentait même à ses amis, fait rarissime pour une grande soeur aussi âgée.

Il n'a que 14 ans lorsque sa soeur décède. Après un dîner, Pascale Dominici avait pris le volant pour rejoindre une amie. Elle a été victime d'un accident de la route. "Il y a eu un accident, Pascale ne reviendra pas", explique sa maman au petit Christophe. "Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé ce qu'elle voulait dire. En veillant le corps de celle que j'aimais tant. Pendant des heures, j'ai attendu. Un mouvement, un battement de cil. Je n'aurais pas dû. Des années durant, j'ai vécu avec cette image mortuaire et froide, qui lui ressemblait si peu...", avait raconté le rugbyman, qui a ensuite sombré dans la délinquance.

"Ma vie n'était qu'une fuite en avant vers l'autodestruction"

" J'ai commencé à me battre avec tout le monde, à voler des Mobylette et des autoradios. A travers ces moments de violence, je sentais le souffle de la vie, ce souffle qui semblait s'être éteint en moi avec l'absence de ma soeur. Quand on fait le con à traîner dans les bars, on apprend à dompter sa peur. Ce qui m'a valu de me retrouver plusieurs fois en garde à vue. Ma vie n'était qu'une fuite en avant vers l'autodestruction", se rappelait Christophe Dominici dans Bleu à l'âme. C'est finalement sa mère qui le sauvera. Suivant les conseils d'un médium qu'il lui avait dit que son fils avait "un don", elle le pousse à faire du rugby. Il arrête alors le football à l'âge de 17 ans.