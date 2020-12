Obsèques de Christophe Dominici : la très triste confession de son père Jeannot

Effondré depuis le décès de son fils - l'ancien sportif Christophe Dominici mort à 48 ans dans des circonstances encore troubles le 24 novembre dernier - Jeannot a ému l'assemblée lors des obsèques organisées à l'église Saint-Louis de Hyères le 4 décembre 2020.

Meurtri d'avoir perdu son fils de manière si brutale et si tragique, l'homme a prononcé un émouvant discours. Ayant déjà perdu sa fille Pascale qui n'était âgée que de 24 ans lors d'un accident de la route survenu en 1986, Jean-Marie dit Jeannot a déclaré lors de la cérémonie célébrée par le père Christian Pradeau de Hyères et le père Marc de Saint-Sernin de Cuers qu'un "père qui a perdu ses deux enfants ne peut plus croire en Dieu", rapporte le journal Le Parisien.

Des paroles fortes qui témoignent du profond désespoir de ce papa, déchiré à l'idée qu'il ne reverra plus son fils. Interviewé sur le plateau de TPMP, Bernard Laporte avait également partagé la peine de Jeannot en confiant les mots qu'ils avaient échangés peu de temps après la mort de Christophe. "Bien sûr, il pleurait. Il avait du mal à parler. Je lui ai dit : 'Jeannot, à un moment il ne faudra plus pleurer. Il va falloir te reconstruire, se relever les manches, toi, moi, tout le monde.' Il m'a dit : 'Je te promets.'"

Lors de la cérémonie, la femme de Christophe Dominici, Loretta Denaro, ainsi que leurs deux filles Kiara (14 ans) et Mya (11 ans) étaient présentes tout comme la mère du rugbyman, Nicole. "Tu nous as été enlevé trop vite : on a encore besoin de toi !" a déclaré Kiara, désemparée face au décès de son papa.

De nombreux sportifs se sont également rassemblés pour rendre un dernier hommage à Christophe comme Pierre Rabadan, Sylvain Marconnet, Christophe Moni, Mathieu Blin, Bernard Laporte, Vincent Moscato mais aussi Thomas Lombard le directeur général du Stade Français. Le rugbyman repose désormais au cimetière de la Ritorte auprès de sa soeur Pascale.