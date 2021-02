Christophe Dominici : "On t'a retrouvé gisant sur le dos", la lettre poignante de son père

La mort de Christophe Dominici, survenue le 24 novembre 2020, suscite encore une vive émotion. La douleur est ravivée par une lettre poignante du père de l'ancien rugbyman. Jean Dominici s'adresse à son fils décédé dans la préface de la réédition de sa biographie, Bleu à l'âme.

Cette réédition est sortie ce jeudi 25 février 2021, trois mois et un jour après la disparition de Christophe Dominici. En préface, son papa Jean Dominici, vu en larmes lors des obsèques du 2 décembre, lui a écrit. Il commence son témoignage par le sentiment qui l'anime aujourd'hui : "J'ai su que Max [Guazzini, président du Stade Français où Christophe Dominici a évolué, NDLR] était venu te rendre visite ce matin, au cimetière de la Ritorte, à Hyères où tu reposes avec ta soeur, Pascale [morte à 24 ans, dans un accident de voiture, au printemps 1986, NDLR]. Ta mère y va tous les jours ; moi, tous les deux jours, j'ai du mal."

"Quand je peux, j'écris. Cela me fait du bien. J'encourage ta mère à en faire autant, mais elle est plus hésitante, poursuit Jean Dominici. Je la vois écrire quelques mots, puis s'interrompre. Elle me lit à voix haute : 'Christophe, c'était un homme qui avait besoin d'amour...' Puis elle enchaîne : 'Christophe, tu ne te plaignais jamais, mais tu plaignais les autres, si bien que ta souffrance à toi, au plus profond de mon coeur, je l'ai sentie trop tard, beaucoup trop tard.' Je comprends que nous allons avoir du mal à nous défaire de notre culpabilité. [...] Ne plus te voir. Ne plus t'entendre. C'est dur. On m'a enlevé ta soeur et c'est une partie de moi-même qui est partie avec elle. Maintenant, on m'enlève la moitié qui me faisait vivre et plus rien n'a de sens."