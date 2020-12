Emmanuel Macron : L'hommage du président à Christophe Dominici

La mort de Christophe Dominici, survenue le 24 novembre 2020, a suscité une vive émotion dans le monde du sport et jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Emmanuel Macron, président de la République, a profité d'une journée importante pour lui rendre hommage.

Lundi 14 décembre 2020, les amoureux de l'ovalie assistaient au tirage au sort des poules de la prochaine Coupe du monde de rugby. L'événement était diffusé sur Canal+ Sport. Emmanuel Macron y a assisté et est intervenu sur le plateau. Masque sur le visage et à distance de la présentatrice Louise Ekland, le président de la République s'est adressé aux joueurs du XV de France et aux téléspectateurs. Il a eu une pensée pour Christophe Dominici, l'ancien trois-quart aile des Bleus et du Stade Français, qui est mort au parc de Saint-Cloud dans des circonstances toujours troubles.

"Je veux avoir un mot pour 'Domi' aujourd'hui. On pense tous évidemment à ceux qu'on a perdus. (...) Il nous a quittés il y a plusieurs semaines. Je veux avoir un mot pour lui et ce qu'il représentait dans la famille du rugby français", a expliqué Emmanuel Macron.

Le chef de l'État a également évoqué l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football, Gérard Houllier, mort lundi 14 décembre 2020 après avoir subi une opération de l'aorte.