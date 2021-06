Alizé Lim touchée par la boulimie : "J'étais un peu extrême et je me faisais vomir"

Alizé Lim a été une bonne joueuse de tennis, mais pas assez pour passer le top 100. Et dans l'univers de la petite balle jaune, il est extrêmement difficile de s'en sortir financièrement lorsque l'on excelle pas dans le classement. Cette dure réalité, Alizé Lim la raconte dans son livre Éloge de l'inconditionnel publié aux éditions Vuibert. En plus de ce stress, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 30 ans, a dû composer avec un autre facteur qui s'est avéré pour le moins handicapant : être HPI (haut potentiel intellectuel). Hypersensible, Alizé Lim a du mal à gérer ses émotions et en cas de coup dur, c'est le décrochage, mentalement et physiquement.

Dans une interview accordée au Parisien, la compagne de Tony Parker raconte que pour ne pas craquer sur les courts, elle s'enfonçait les ongles dans les cuisses. Sa façon à elle, discrète, de combattre le stress, quand d'autres peuvent aller bien plus loin. "Cela n'a rien de fou dans le tennis. Certains vont se frapper à la raquette, d'autres se mettent d'énormes claques sur la cuisse. Il ne faut rien montrer dans les moments-clé au tennis. À 5-5, si l'autre te voit flancher, ça va lui donner de la force franchement. Moi, j'expulsais mon stress de façon discrète", confie celle qui a également été consultante sportive, pour pouvoir garder le cap financièrement quand les performances sportives ne suffisaient plus.

Et une fois dans la chambre de son hôtel, à l'abri des regards, l'ex-compagne de Florent Manaudou et Jérémy Chardy s'en prenait plus gravement à son corps, prise par des crises de boulimie. "La douleur est tellement grande et ingérable que tu te dis qu'il faut mettre ton esprit ailleurs. Sur le court, tu peux le transposer sur une douleur externe. Mais en dehors, tu te plonges dans le stress et dans la boulimie parce qu'il y a comme un vide intérieur, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, explique Alizé Lim au Parisien. Moi, j'étais un peu extrême et je me faisais vomir. Mais c'est arrivé à plusieurs amis d'avoir des troubles alimentaires."

Toutes ces détresses dont elle parle ouvertement aujourd'hui, Alizé Lim les a longtemps vécues en solitaire, sans trouver la force d'en parler. Son livre l'a libérée d'un poids trop lourd à porter et devrait lui permettre de trouver enfin l'équilibre dont elle avait tant besoin.