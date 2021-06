Antoine Griezmann romantique : déclaration poétique à sa femme Erika, qui lui manque

Antoine Griezmann et Erika Choperena sont en couple depuis neuf ans. Grizou évoluait alors à la Real Sociedad, en Espagne. Ils se sont mariés le 15 juin 2017 et célèbreront bientôt leurs noces de cire, correspondant à quatre ans de mariage. Antoine et Erika sont aussi parents de trois enfants, deux filles et un garçon prénommés Mia, Amaro et la petite Alba (5, 2 ans et bientôt 2 mois). Tous sont nés un 8 avril, 2016 pour l'aînée, 2019 pour le cadet et 2021 pour la benjamine.

Côté sport, Antoine Griezmann tentera de remporter un nouveau titre avec l'équipe de France, trois ans après leur sacre en Coupe du monde. L'athlète pourrait être associé à Karim Benzema, de retour chez les Bleus, et Kylian Mbappé.

En club, Griezmann a remporté la Coupe d'Espagne avec le FC Barcelone. Son équipe s'est classée troisième de Liga, derrière les rivaux du Real Madrid (où évolue justement Benzema) et l'Atletico Madrid, champion d'Espagne.