Antoine Griezmann a 30 ans : déclaration d'amour de sa femme Erika et photo de couple

Antoine Griezmann et son épouse Erika sont ensemble depuis nuef ans. Ils se sont mariés le 15 juin 2017 et ont célébré, l'été dernier, leurs noces de froment (correspondant à trois ans de mariage). À cette occasion, Erika Choperena avait publié une photo de la cérémonie sur Instagram et commenté : "3 années les plus importantes, 8 ans et demi d'expériences cumulées, 2 bébés et encore la vie devant nous".

Antoine et Erika ont deux enfants, une fille et un garçon prénommés Mia et Amaro (bientôt 5 et 2 ans), tous les deux nés un 8 avril.

Côté foot, Antoine Griezmann et ses partenaires du FC Barcelone affrontent, ce dimanche 21 mars 2021, la Real Sociedad en championnat d'Espagne. Éliminés de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain, les Blaugrana (surnom de l'équipe du Barca) tenteront de s'imposer et de rester accrochés au Real Madrid et à l'Athlético de Madrid, respectivement deuxième et premier de Liga.

Un nouveau but le jour de son anniversaire serait un beau cadeau. Grizou en a déjà inscrit 7 (et fait 6 passes décisives) en 25 matchs de championnat.