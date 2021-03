Antoine Griezmann : Coach à domicile pour son fils Amaro, qui a hérité de son pied gauche !

Amaro et sa grande soeur Mia ont la particularité d'être nés le même jour, un 8 avril. Leurs parents se sont mariés le 15 juin 2017 et ont célébré, l'été dernier, leurs noces de froment (correspondant à 3 ans de mariage). À cette occasion, Erika Choperena avait publié une photo de la cérémonie sur Instagram et commenté : "3 années les plus importantes, 8 ans et demi d'expériences cumulées, 2 bébés et encore la vie devant nous".

Sur le terrain, Antoine Griezmann est mieux que lors de la saison dernière. Il a par exemple inscrit 7 buts et fait 6 passes décisives en 25 matchs de championnat. Grizou a également été décisif en Coupe d'Espagne et en Supercoupe d'Espagne. Il essuie malgré tout des insultes et commentaires déplacés sur les réseaux sociaux, que son frère Théo reçoit également. Un internaute lui a adressé un message d'une violence inouïe au sujet d'Antoine : "Sache que ton frère c'est vraiment une merde. Il mérite de crever. Si tu peux lui passer le message de ma part ce serait top (...) Il fait honte au Barça. Il mérite de crever enterré vivant ce FDP (...) C'est une erreur de la vie ton frère (...) Si je le croise quelque part je le tue cet encu**".

Les menaces de mort sont passibles de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.