Antoine Griezmann papa : première photo avec sa petite dernière, avant une longue séparation

Après une saison bien remplie du côté de Barcelone, Antoine Griezmann a décidé de passer du bon temps en famille avant de se rendre au rassemblement prévu avec les Bleus dans leur camp d'entraînement de Clairefontaine. Avant de retrouver ses coéquipiers, à l'image de Karim Benzema dont le retour est très attendu, l'attaquant du FC Barcelone à profiter de ses quelques jours de vacances pour passer du temps avec sa femme Erika Choperena et leurs trois enfants, Mía (née en 2016), Amaro (2018) et la petite Alba, née cette année, un 8 avril comme ses frères et soeurs.

La famille Griezmann a décidé de profiter au maximum des derniers instants avec Antoine en faisant plusieurs activités. Sa femme Erika a d'ailleurs posté en story Instagram la dernière journée à 5 en ce mercredi 26 mai. Après un tour à l'hippodrome de Longchamp pour admirer les chevaux en compagnie de sa petite Mía, le frère de Théo et Maud est allé faire les boutiques avec Amaro. Deux très beaux moments de complicité, mais c'est surtout la dernière story de la jeune maman de 31 ans qui interpelle, puisqu'on y voit le joueur porter sa petite dernière Alba dans ses bras. C'est la première fois que l'on aperçoit la petite en photo, déjà toute chevelue dans son petit pyjama blanc. Une photo très mignonne qui semble être prise dans un restaurant chic de la capitale.

Sa famille à fond derrière lui pour l'Euro

En tout cas, Erika Choperena est déjà à fond sur l'Euro qui débute le 11 juin prochain puisqu'en commentaire de ses stories, elle n'hésite pas à encourager celui qu'elle a épousé en 2017. "À très bientôt papa, ramène la", écrit-elle en référence à la compétition qui approche et pour laquelle les Bleus de Didier Deschamps feront figure de favoris, trois ans après avoir remporté la Coupe du monde en Russie. "Let's go", écrit-elle également dans une seconde story, accompagné d'un emoji en forme de trophée. Le message est clair : la famille d'Antoine Griezmann est à fond derrière lui et l'objectif est simple, la victoire ou rien !