Antoine Griezmann : Son petit frère Théo, 24 ans, marié et bientôt papa

Si Antoine Griezmann a liké la photo de son petit frère, il n'apparaît sur aucune image. L'attaquant du FC Barcelone était-il absent ? Une chose est sure, l'union de son petit frère Théo et de Marie a été célébrée à Mâcon, le fief des Griezmann, où Antoine avait fêté sa Coupe du monde remportée en Russie en juillet 2018. Théo a publié d'autres photos géolocalisées dans cette ville de la région Bourgogne-Franche-Comté. Entouré de plusieurs de ses proches, il écrit : "La vie est une suite de haut et de bas, et à chaque moment on perd quelque chose mais on gagne aussi, j'arrive a une nouvelle étape et j'ai l'impression d'avoir gagné quelque chose de plus important cette fois-ci, une famille." Théo avait pourtant une famille avant de se marier, que fait-il alors comprendre ?