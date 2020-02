Antoine Griezmann : Son petit frère de 22 ans, Théo, s'est fiancé à Marie !

Encore une fois, l'amour l'emporte ! Théo Griezmann, le petit frère du champion du monde 2018, a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait passer la bague au doigt de sa petite-amie Marie Galmard. Et il n'a pas choisi la date de cette grande étape pour rien puisque le jeune homme de 22 ans a posé le genou à terre le 14 février dernier. "Fiancé pour la Saint-Valentin, écrit-il avec joie sur Instagram. Je suis soulagé ! Ouffff..." Pour illustrer cette jolie nouvelle, il a choisi une photographie de couple, sur laquelle sa future femme se cache le visage en brandissant le joli bijou qui orne désormais l'annulaire de sa main gauche.

Comme quoi, tout réussi aux membres de la famille Griezmann. A seulement 22 ans, Théo a trouvé l'amour, mais il est aussi un passionné de football et un businessman hors pair ! Après avoir obtenu son baccalauréat en bonne et due forme, le petit frère du sportif aux deux étoiles a crée sa propre marque de vêtements, GZ Brand – il a même collaboré sur certaines pièces avec Baptiste Giabiconi. Il a également fait des affaires une histoire de famille. En janvier 2019, il a lancé, en collaboration avec Antoine, une équipe de eSport baptisé Grizi eSport. Il n'y a plus qu'à passer devant l'autel pour que le jeune homme ne devienne un adulte accompli.