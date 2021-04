Antoine Griezmann papa pour la troisième fois : ses enfants partagent un point commun assez rare !

"Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24." C'est par ces quelques mots, accompagnés d'un emoji biberon et d'un coeur rouge, qu'Antoine Griezmann a gratifié ses abonnés de la bonne nouvelle sur son compte Twitter aujourd'hui.

Le joueur a également partagé une story sur son compte Instagram avec le prénom Alba et deux emojis biberon. Deux messages qui ne laissent plus de place au doute, le mâconnais de 30 ans et papa pour la troisième fois !