Antoine Griezmann à nouveau papa : sa femme Erika hilarante avec leur bébé, Alba

"Et par magie ou par amour, tu es trop grande pour continuer à grandir à l'intérieur de ta maman, et maintenant, il est temps de tu régales tes frères et soeurs de ta présence. Heureuse de t'avoir parmi nous ma petite. Un jour que nous n'oublierons jamais, le 8 avril est définitivement notre date", écrivait Erika en légende de la publication. La jeune femme a reçu en commentaire des milliers de messages de félicitations, dont ceux du footballeur français (et collègue de son mari au FC Barcelone) Samuel Umtiti, des épouses des joueurs Lionel Messi et Marc-André Ter Stegen, Antonela Roccuzzo et Daniele Ter-Stegen, ainsi que de Georgina Rodriguez, la fiancée de Cristiano Ronaldo.

En mentionnant le 8 avril, Erika Choperena a souligné l'importance de cette date dans sa vie de famille. Alba, son grand frère Amaro et leur grande soeur Mia sont tous nés un 8 avril, 2016 pour l'aînée, 2019 pour le cadet et 2021 pour la benjamine.

Côté foot, Antoine Griezmann et le Barca se sont inclinés le samedi 10 avril 2021 dans le Clasico qui les opposaient aux rivaux du Real Madrid. 3e du championnat, ils tenteront de remporter leur premier trophée de la saison lors de la finale de la Coupe d'Espagne, ce samedi 17 avril 2021, face à l'Athletic Bilbao.