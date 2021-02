Lionel Messi : Une tragédie a poussé sa femme Antonela Roccuzzo à tout plaquer pour lui

Ce mardi 16 février à 21h, Lionel Messi retrouvera le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Champions League. Il sera soutenu par des centaines de millions de fans, son épouse en tête. Le footballeur argentin est amoureux d'Antonela Roccuzzo depuis sa plus tendre enfance. Une tragédie les a rapprochés...

Lionel Messi et Antonela Roccuzzo sont tous les deux des natifs de Rosario, en Argentine. L'athlète avait 9 ans et elle 8 quand ils se sont connus, par l'intermédiaire du meilleur ami de Lionel et cousin d'Antonela, Lucas Scaglia (également devenu footballeur). "Le coup de foudre dès le début, et pour toujours", assurait Diego Vallejos, un ami et ancien voisin de Messi, à la veille de son mariage à son amour d'enfance.

"J'ai connu Leo avant qu'il devienne Messi, et depuis toujours nous avons des souvenirs d'Antonela dans le quartier comme de la copine de Léo", ajoutait un autre, Franco Lentini. Lionel et Antonela se sont pourtant séparés, quand le garçon a quitté l'Argentine et posé ses valises à Barcelone, à l'âge de 13 ans. Même à plus de 10 000 kilomètres de distance, le prodige prometteur de l'époque ne pensait qu'à sa jolie brune.

Après la mort d'une amie, Antonela plaque tout pour rejoindre Leo.

Des amis du footballeur disent qu'il a gardé le contact avec elle en l'appelant régulièrement. Lionel Messi lui a même envoyé des lettres. Antonela, elle, a fait sa vie. Elle commence des études de communication et de déontologie à l'université de Rosario. Côté coeur, l'ex-étudiante aurait même eu un fiancé. Une tragédie la pousse dans les bras de Lionel Messi, à savoir la mort de sa meilleure amie, victime d'un accident de la route.

En 2009, elle quitte à son tour Rosario et pose ses valises en Catalogne. Elle officialise sa relation avec le n°10 du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Argentine lors de la Coupe du monde 2012. Depuis, c'est l'amour fou !