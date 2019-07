Lionel Messi : Ses vacances en famille entachées par une bagarre

En été, les stars inondent les réseaux sociaux de leurs plus belles photos de vacances. Lionel Messi se prête lui aussi au jeu. Le footballeur profitait d'un séjour parfait en famille aux Baléares, jusqu'à une bagarre en soirée...

L'incident s'est produit lundi 29 juillet 2019. Lionel Messi, son épouse Antonella Roccuzzo et plusieurs amis, dont les footballeurs Luis Suarez, Jordi Alba (avec qui Messi évolue au FC Barcelone) et Cesc Fabregas, assistaient à un concert à Ibiza. Un homme non-identifié s'est approché de Lionel Messi et l'a provoqué.

La tension est sensiblement montée, au point que Lionel Messi a dû être escorté hors du lieu du spectacle par ses propres gardes du corps. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, plusieurs hommes encerclent le prodige argentin et se dirigent vers une sortie.