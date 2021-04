Antoine Griezmann papa pour la 3e fois : première photo de sa petite Alba, arrivée en avance

Les trois enfants du footballeur français, qui vient tout juste de fêter ses 30 ans, partagent un point commun extrêmement rare : ils sont tous nés un 8 avril ! Mia est née le 8 avril 2016 et Amarao le 8 avril 2018.

Ces trois naissances intervenues un 8 avril sont le fruit du hasard. La petite Alba aurait dû arriver plus tard mais elle a choisi de pointer le bout de son nez en avance, comme l'a révélé sa maman sur Instagram, avec une première photo. "Et par magie ou par amour, vous êtes trop pressés pour continuer à rester dans le ventre de votre maman, qui, bien avant l'heure, vous présente à vos frère et soeur. Heureux de vous avoir parmi nous. Jour que nous n'oublierons jamais, le 8 avril est définitivement notre rendez-vous", a commenté Erika Choperana en légende de sa douce photo.