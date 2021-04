Diaporama Antoine Griezmann papa pour la 3e fois : première photo de sa petite Alba, arrivée en avance

Antoine Griezmann et sa fille Mia - Finale de la Coupe du Monde de Football en Russie à Moscou, opposant la France à la Croatie (4-2). Sergei Bobylev/Itar Tass/Bestimage

Antoine Griezmann et sa fille Mia - Finale de la Coupe du Monde de Football 2018 en Russie à Moscou, opposant la France à la Croatie (4-2). Le 15 juillet 2018 © Moreau-Perusseau / Bestimage

Erika Choperena (femme d'A. Griezmann) avec sa fille Mia (fille d'A. Griezmann) - Le président de la République Française Emmanuel Macron et la Première dame Brigitte Macron, accueillent les joueurs de l'équipe de France (Les Bleus) et son sélectionneur Didier Deschamps, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët et des membres de la FFF, au Palais de l'Elysée. Paris, le 16 juillet 2018. © Stéphane Lemouton/Bestimage