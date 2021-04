Antoine Griezmann papa comblé avec ses enfants : "Vous avez changé notre vie"

Antoine Griezmann ne pourrait être plus heureux. L'attaquant star de l'équipe de France de football vient de devenir papa pour la troisième fois, accueillant une petite fille prénommée Alba, née le jeudi 8 avril 2021. On imagine que d'ici à quelques années, il pourra fêter les anniversaires de tous ses enfants en un seul et même goûter d'anniversaire, puisque ses trois petits sont nés un 8 avril. Un merveilleux hasard du calendrier.

Ainsi, hier, toute la famille fêtait l'arrivée de la petite dernière tout aussi bien que les anniversaire des plus grands de la famille : Mìa et Amaro, respectivement 5 et 2 ans. Un triple-anniversaire qu'Antoine Griezmann n'aurait raté pour rien au monde. "5 ans et 2 ans ! Vous avez changé notre vie, vous l'avez comblé de bonheur et de fierté ! Votre petite soeur vient d'arriver et je sais déjà que vous serez les meilleurs grands frères du monde. Profitez de la vie comme vous savez le faire et sachez que maman et papa seront toujours là pour vous. Joyeux anniversaire Mia et Amaro", a-t-il tendrement écrit sur Instagram.

On y découvre une photo souvenir d'Antoine Griezmann, enseveli sous les câlins de ses petits bouts aux cheveux blonds alors qu'ils jouent dans un lit. Un joli cliché en noir et blanc très apprécié de ses fans.