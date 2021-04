Antoine Griezmann : Photo délirante pour fêter un grand évènement

Tout semble réussir à Antoine Griezmann en ce moment. Papa pour la troisième fois d'une petite Alba, née le 8 avril dernier comme ses précédents enfants, il a une vie de famille remplie de joie avec sa femme, Erika Choperena, qu'il a épousée en juin 2017. Mais s' il est heureux sur le plan personnel, le joueur de l'équipe de France a de quoi être joyeux sur les terrains de football puisqu'il vient de remporter la Coupe du Roi en Espagne.

Joueur du FC Barcelone, où il côtoie le génie argentin Lionel Messi, Antoine Griezmann vient de remporter son tout premier trophée avec le club catalan qu'il a rejoint en 2019. Une première qu'il a fêtée comme il se doit sur les réseaux sociaux.

Suite à la rencontre et la joie partagée avec ses coéquipiers après la victoire face à l'Athletic Bilbao, le joueur de 30 ans a pris une photo pour le moins étrange !

Posé à l'arrière de sa voiture, une écharpe de son club attachée sur la tête, le joueur regarde tout sourire l'objectif en posant la coupe qu'il vient de remporter dans le coffre de son véhicule. Une photo à but humoristique et une référence à un moment historique du sport français, comme on peut s'en rendre compte en lisant le commentaire qui accompagne la photo : "On ramène la coupe à la maison", suivi d'un emoji représentant une coupe.