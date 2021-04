Antoine Griezmann à l'hôpital après la naissance surprise de son 3e enfant

C'est par une story sur son compte Instagram qu'Erika Choperena, la femme d'Antoine Griezmann, a averti ses abonnées de la bonne nouvelle : son mari, accompagné de leur fille Mía, qui vient de fêter ses 5 ans, est venu les chercher pour les ramener à la maison !

Pour rappel, la jeune femme de 31 ans a donné naissance à une petite Alba le 8 avril dernier, agrandissant la famille Griezmann qui compte, outre Mía, un petit Amaro qui vient de fêter ses 2 ans. Hasard du calendrier ou véritable prouesse des parents, les trois enfants sont tous nés un 8 avril !

Comme le veut la tradition, après quelques jours de repos à l'hôpital, la mère est autorisée à sortir si tout s'est bien passé durant l'accouchement et que le bébé est en bonne santé. C'était donc aujourd'hui pour Erika Choperena qui écrit sur sa story : "Ils viennent chercher Alba et maman à l'hôpital", le tout accompagné d'une courte vidéo montrant le champion du monde français et sa fille Mía arrivant à l'hôpital.

La jeune maman est sûrement ravie de pouvoir rentrer chez elle pour se reposer et profiter de sa famille, qui vient donc de s'agrandir à nouveau. Son son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 335 000 abonnés, elle a d'ailleurs célébré l'arrivée de son troisième enfant il y a quelques jours, avec une publication pleine d'amour. "Et par un tour de magie ou par amour, tu es trop grande pour continuer à grandir à l'intérieur de maman et maintenant il est temps que tu nous fasses profiter de ta présence", écrit-elle pour accompagner la photo de la petite Alba à la maternité.