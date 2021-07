M. Pokora et Christina Milian en boîte de nuit à Saint-Tropez, où leur historie a commencé

Depuis le début de leur relation en 2017, M. Pokora et Christina Milian filent le parfait amour ! Ils s'étaient rencontrés pour la première fois à Saint-Tropez. Les jeunes parents y sont retournés samedi soir, pour célébrer la réouverture des clubs.

Comme promis par le président de la République Emmanuel Macron et son gouvernement, les boîtes de nuit ont réouvert leurs portes le samedi 9 juillet 2021. M. Pokora et Christina Milian ont également fêté cet événement à Saint-Tropez. Les parents d'Isaiah et Kenna (2 ans et 2 mois) ont commencé leur soirée par un dîner à La Gioia, puis l'ont poursuivie au VIP Room. Les deux endroits partagent la même adresse, sur le Quai de l'Epi, à Saint-Tropez.

"C'est mon ami Jean-Roch ! Il était là quand Matt et moi nous sommes rencontrés pour la première fois", explique Christina dans un extrait de sa story Instagram du soir, sur lequel apparaît Jean-Roch. L'actrice et chanteuse de 39 ans était ravie de redécouvrir ce lieu devenu symbolique. Elle a permis à ses plus de 6 millions d'abonnés de suivre ses aventures, de l'aller en voiture (avec Matt au volant) à un shooting improvisé dans les toilettes du VIP Room.

Le miroir à taille humaine lui a permis d'immortaliser sa charmante tenue florale Pretty Little Thing, portée pour l'occasion.