Christina Milian torride en petite robe pour M. Pokora, son "sexy date" à Cannes

C'est une soirée endiablée qu'ont passé Christina Milian et M. Pokora ! Jeudi 8 juillet, les heureux parents d'Isaiah et Kenna (2 ans et 2 mois) se sont offerts un dîner en tête-à-tête à CannesAprès la Corse et Saint-Tropez, le jeune couple qui s'est rencontré en 2017 pour ne plus jamais se quitter, s'est offert un moment intime en amoureux et sans les enfants.

L'actrice et chanteuse de 39 ans - qui est également la maman de Violet (11 ans) - a posté une vidéo d'elle dans une tenue torride. Habillée d'une robe noire près du corps et les cheveux lâchés et lissés, Christina Milian s'est préparée pour un dîner aux chandelles avec son "sexy date", M. Pokora, et n'a pas fait dans la demi-mesure !

Assise dans la voiture, conduite par son mari, la belle brune chantonne et montre son impatience. En story, elle partage même une courte vidéo d'elle, attablée sur la plage du Festival de Cannes. A la fin de la soirée, l'interprète de Dip It Low montre l'homme de sa vie, en train de parler à des passants en costume. On voit le chanteur de 35 ans, qui vient de dévoiler son nouveau titre Baila en featuring avec Franglish, en chemise noire et jean clair.

Le lendemain, on retrouve le couple d'artistes en famille. Vendredi 9 juillet, toujours en story, Christina Milian - qui revient le 29 juillet prochain sur Netflix avec une nouvelle comédie romantique baptisée Resort to Love, qu'elle a tournée à l'Île Maurice - partage avec ses fans ses tendres moments passés avec Isaiah et Violet. La famille se trouve dans un restaurant en bord de mer.

Câlins avec son petit garçon, déjeuner, balade les pieds dans le sable : tout y passe ! Les fans ont pu s'émerveiller devant le petit Isaiah, marchant en couche et baskets sur la plage, sous l'oeil attentionné de sa maman qui prend soin de ne pas dévoilé son doux visage.