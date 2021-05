Christina Milian fatale en rouge pour une soirée festive sans M. Pokora

Christina Millian a fait une apparition remarquée à la fête d'anniversaire du patron de Pretty Little Thing, J. Ryan La Cour, qu'elle avait mis quelques heures plus tôt à l'honneur sur sa page Instagram. Cette apparition en soirée est la première depuis qu'elle a accouché de son troisième enfant, un garçon prénommé Kenna né le 24 avril dernier. C'est le garçon que l'actrice et chanteuse américaine de 39 ans accueille avec son mari, M. Pokora.

Christina Milian est arrivée à bord d'un Range Rover. Sa robe rouge a attiré tous les regards dès sa sortie du véhicule. Elle est apparue rayonnante après son accouchement qui date d'il y a à peine deux semaines. Elle a posé à l'entrée de la soirée, seule et accompagnée de J.Ryan La Cour. Christina Milian est une ambassadrice hors pair, qui promet activement Pretty Little Thing sur ses réseaux sociaux.

Pretty Little Thing est un détaillant de mode basé au Royaume-Uni, destiné aux femmes de 16 à 35 ans. La société appartient au groupe Boohoo et distribue au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, aux États-Unis, en France, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.