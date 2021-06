M. Pokora : Son frère Julien est lui aussi un charmant musicien !

Véritable couteau suisse, Julien Tota ne travaille pas que dans le cadre familial. Il a également entouré les tournées de Patrick Fiori, de Michel Sardou ou Pascal Obispo, a écrit et composé pour Jena Lee, Lala Joy et Priscilla Betti. Il avait d'ailleurs côtoyé cette dernière durant le spectacle musical Flashdance, tout comme Thierry Amiel et Cylia à l'époque d'Adam et Eve : La seconde chance. C'est bien simple, la musique, c'est sa vie. Sur les réseaux sociaux, Julien n'apparaît que très rarement auprès de Matthieu. Il partage davantage de souvenirs de ses sessions d'enregistrement en studio ainsi que différentes photos de vacances. Boulot, boulot, boulot...