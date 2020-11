Thierry Amiel - Ses échanges secrets avec le chanteur Christophe : "Je n'en ai jamais parlé" (EXCLU)

Il m'avait envoyé un message super gentil, super touchant

Sans Christophe, il n'en serait peut-être pas là. D'ailleurs, le Marseillais avait reçu l'approbation secrète de son aîné. Un échange tout en discrétion, en pudeur, dont il n'avait "jamais parlé". "On a échangé par message, s'est-il souvenu. Je ne le connaissais pas de manière privée ou amicale mais à l'époque, à la sortie des Mots Bleus, il m'avait envoyé un message super gentil, super touchant, pour me dire qu'il était très fier de ma reprise et que ses mots bleus étaient à moi. Il a eu cette bienveillance." Et cette missive n'est pas près de quitter son âme.

En découvrant la disparition de Christophe, Thierry Amiel avait ressenti un vide. A l'heure où les réseaux sociaux se recouvraient du portrait du chanteur, le héros de la comédie musicale Adam et Eve avait lui aussi joué de sa plume pour accorder un clin d'oeil à son maître à penser. "Triste d'apprendre le départ de Christophe, écrivait-il sur Instagram. Vous savez quel incroyable porte-bonheur sont ses Mots Bleus pour moi. Je me revois petit, chanter sur le 45 tours d'Aline. Jeune adulte, séduit par J'aime L'ennui et encore très récemment, redécouvrir Les Paradis Perdus. Nous ne t'oublierons pas." Nul doute que l'un veille désormais sur l'autre, De là-haut, comme il aurait pu entonner...

