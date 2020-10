Thierry Amiel de retour après 6 ans d'absence, il révèle les raisons de ce silence (EXCLU)

A l'époque de ses premiers succès, les télé-crochets étaient un phénomène extraordinaire et novateur de nos petits écrans. Grand finaliste du programme A la recherche de la nouvelle star, en 2003, Thierry Amiel avait perdu une bataille contre Jonatan Cerrada... mais certainement pas la guerre. Dix-sept ans après ses premiers Mots Bleus, l'artiste revient joliment en force sur les plateformes de streaming avec un nouvel opus intitulé ARTÉFACT et un tout nouveau clip, dévoilé le 23 octobre 2020 : La nuit tombe.

Il y a eu six ans d'absence pour bien revenir

C'est une brise douce mais vive qui souffle sur notre paysage musical. Avec les deux premiers extraits d'ARTÉFACT, Détends-toi et Fantôme, Thierry Amiel signait fin 2019 un retour énergique après des mois et des mois de silence - nous n'avions quasiment plus de nouvelles depuis la fin de la tournée Adam et Eve. "Ca a été une longue période, avoue-t-il pour Purepeople. Je n'ai rien fait depuis à part préparer cet album. Il y a eu une remise en question, une envie forte de ne pas faire un quatrième album juste pour faire un quatrième album. Je sais qu'on est dans une époque où il est important d'être sur les réseaux, d'être tout le temps là. Mais ça a été une super période de travail et de réflexion. Il y a eu six ans d'absence pour bien revenir. C'est bien de vivre des choses pour justement avoir des choses à raconter. J'ai eu la chance de pas mal voyager. Ensuite, ça a été quatre ans de travail..."

Une tournée interrompue

Ces douze nouveaux titres inédits ont vécu des débuts un peu compliqués. Comme beaucoup d'artistes, Thierry Amiel a été coupé en plein vol par la crise sanitaire qui fracture actuellement notre planète. Le jeune chanteur de 38 ans avait commencé une tournée de showcases en France, en Belgique et en Suisse, à la rencontre de son public dans différents magasins Fnac, Cultura ou espaces Leclerc... mais a dû prendre son mal en patience. "Quelques mois d'arrêt, ce n'est rien dans une vie, ce n'est rien dans une carrière ni dans l'exploitation d'un album" rassure-t-il.

Il avait besoin de temps pour bien faire les choses. Malmené par les aléas des maisons de disques, qui avait un peu gâché la sortie de son troisième album Où vont les histoires ?, Thierry Amiel a décidé de lancer son propre label. "Nous avons fait de jolies choses ensemble, précise-t-il sur son compte Instagram. Aujourd'hui, je prends ma liberté et je souhaite aller plus loin afin de poursuivre ma vision d'ARTÉFACT, cet album que j'ai fabriqué de A à Z et que vous avez déjà si chaleureusement accueilli. Leimå Records, c'est pour moi une nouvelle impulsion et monter encore plus haut mes ambitions. C'est le début d'une nouvelle aventure très excitante !" Un nouveau jour se lève, donc, pour le chanteur de La nuit tombe...

Yohann Turi