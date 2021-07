M. Pokora et Christina Milian : Vacances de rêve dans un lieu hautement symbolique

M. Pokora et sa femme Christina Milian passent des vacances de rêve ! Les deux artistes, qui sont en couple depuis 2017, ont choisi de s'envoler pour la Corse à la fin du mois de juin. Un séjour en famille qu'ils ont entrepris en jet privé. Après quelque temps sur l'Ile de beauté, les parents de Violet, Isaiah et Kenna (11 ans, 1 an et 2 mois) ont fait escale dans la ville de Saint-Tropez. Une destination qu'ils connaissent bien car ils y avaient déjà passé du bon temps à l'été 2019 et ilsse sont rencontrés là-bas, dans une boîte de nuit !

Avide de soleil et de mer, Christina Milian (39 ans) et M. Pokora (35 ans) semblent avoir trouvé le spot idéal pour s'amuser et recharger leurs batteries avant la rentrée. Avec leurs trois enfants, ils ont profité de cette escapade pour découvrir l'excellente cuisine méditerranéenne, notamment au Prao Plage, un établissement situé à Sainte-Maxime. Christina Milian a partagé, mardi 6 juillet, quelques clichés de leurs bons moments passés dans le golfe de Saint-Tropez. Tandis que M. Pokora se délecte d'une pièce de viande accompagnée de salade et de morceaux de parmesan, son épouse montre le poisson en train de cuire sous les yeux des convives. "Ce poisson est en feu !", peut-on l'entendre dire en anglais.

Quelques jours auparavant, Christina Milian avait dévoilé son corps de sirène dans un maillot de bain une-pièce zébré, debout dans un bateau. La fière maman de Violet Madison, que la chanteuse a eue avec le rappeur The Dream, posait également avec son aînée. En bord de plage, mère et fille se tenaient dans les bras et souriaient devant l'objectif.