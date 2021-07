M. Pokora papa gaga : son fils Isaiah fait déjà sa fierté au foot !

Il fait la fierté de son papa ! Isaiah, fils du chanteur français M. Pokora et de sa compagne la chanteuse et actrice américaine Christina Milian, serait déjà un prodige du football ! Sur son compte Instagram, l'interprète de Juste une photo de toi est complètement gaga de son petit garçon, âgé de 1 an.

En plein match de football en extérieur, M. Pokora s'est amusé à faire des passes à son fils, en débardeur et short, dont il a pris soin de cacher le visage. Un moment qu'il a capturé en vidéo et partagé sur Instagram mercredi 7 juillet.

Pas peu fier de son premier né, le chanteur de 35 ans a remarqué un détail qui lui a fait très plaisir : son fils est gaucher du pied ! Amateur de football et de basket et fervantsupporter de l'Olympique de Marseille, M. Pokora peut donc se targuer du "petit plus" que son fils partage avec les plus grands footballeurs comme Zidane et Messi, eux aussi gauchers du pied.

Après une partie éreintante sous le soleil, M. Pokora s'est filmé face caméra : le visage rouge et en sueurs, le chanteur était complètement essoufflé ! Habillé d'un maillot de l'équipe de football du Nigéria, l'ancien membre des Link Up a décidé de mettre fin à sa partie sans faire de commentaire.