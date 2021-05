M. Pokora rit d'une bêtise de son fils Isaiah : drôle de vidéo avec Tony Parker... depuis les toilettes

"Parfois, les plus petites choses prennent la plus grande place dans votre coeur... et votre MAISON !", a récemment écrit Christina Milian sur Instagram. M. Pokora peut confirmer les dires de son épouse puisque leur fils Isaiah (1 an) développe un talent précoce pour un sport en s'exerçant dans un endroit inédit...

M. Pokora compte près de 3 millions d'abonnés sur Instagram. 3 millions d'internautes qui suivent sa vie quotidienne grâce à ses publications, et à qui le chanteur a révélé que son fils Isaiah était, comme lui, fan de basket-ball. Le petit garçon de 16 mois possède même un vrai ballon pour s'entraîner. Il s'exécute, mais vise le mauvais panier...

"Isaiah aime mettre la balle dans le panier... Je dois quand même lui expliquer que ce n'est pas le bon", écrit @mattpokora dans sa story Instagram du 12 mai 2021. Et pour cause, Isaiah s'amuse à placer son ballon dans la cuvette des toilettes ! Tony Parker pourrait lui enseigner les bases puisque M. Pokora et Christina Milian l'ont reçu mercredi avec sa compagne Alizé Lim, à la Beignet Box puis à leur domicile (voir diaporama).