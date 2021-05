M. Pokora et Christina Milian : Joyeuse soirée basket et sans bébés, mais avec Violet !

Pour se rendre aux Staples Center, M. Pokora et Christina Milian ont laissé leurs deux petits garçons, Isaiah et Kenna, respectivement âgés de 15 mois et 2 semaines. Depuis son accouchement, l'Américaine partage les précieux premiers instants de vie de son petit dernier avec plus de 6,5 millions de followers. Cette dernière en est inséparable, comme le montre une publication datant du 5 mai 2021. Sur l'image, Christina Milian allaite le nouveau-né tout en prenant la pause pour une photo mettant en avant sa charmante tenue en satin.

"Parfois, les plus petites choses prennent la plus grande place dans votre coeur... et votre MAISON !", écrit-elle en légende avec humour. Ainsi, l'épouse de M. Pokora ironise sur la présence d'un parc de jeux et d'une tente étoilée dans son salon, visibles en arrière-plan.

Les deux jeunes parents ont annoncé la venue au monde de Kenna le 24 avril, jour même de sa naissance. "24/4/2021 Bienvenue mon fils... Notre petit Kenna va bien et sa maman, une fois de plus, a été incroyable. Tout le monde est en pleine forme. #bénie @christinamilian", avait alors écrit M. Pokora. Christina Milian avait ajouté : "Kenna, bienvenue dans le monde, petit garçon ! Nous vivons une sacrée aventure depuis le jour où il a été conçu ! Je remercie Dieu tous les jours de m'avoir bénie avec son énergie super active (je me demande de qui il tient ça ?), et de maintenant rencontrer notre petit garçon en bonne santé ? Reconnaissante. Bénie. Maintenant, c'est une fête pour 5, bébé ! Merci mon @mattpokora d'être le meilleur compagnon/papa/meilleur ami qu'une femme pourrait demander. Je te vois comme un roi."

Christina Milian et M. Pokora se sont mariés à la mairie du 8e arrondissement de Paris le 9 décembre 2020, au lendemain d'un concert du Français donné en direct depuis la Seine Musicale et streamé par 60 000 spectateurs virtuels.