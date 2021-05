Christina Milian : Canon en pyjama pour allaiter son bébé, Kenna

La photo révèle également un parc de jeux et une tante étoilée, qui appartiennent certainement au fils aîné de Christina Milian et M. Pokora ! Isaiah (15 mois) y accueillera bientôt Kenna, son petit frère et futur partenaire de jeu.

"Oui, s'occuper de deux enfants de moins de 2 enfants peut être difficile... surtout si papa est occupé dehors et que Violet dort chez une copine. Mais ce genre de moments transforment les incertitudes en bonheur absolu et je ne les échangerais contre rien au monde", écrivait-elle en début de semaine sur le challenge d'élever un bébé en bas âge et un nouveau né.

Ce nouveau né, Christina et Matt en ont annoncé la venue au monde le jour même de sa naissance. "24/4/2021 Bienvenue mon fils... Notre petit Kenna va bien et sa maman, une fois de plus, a été incroyable. Tout le monde est en pleine forme. #bénie @christinamilian", avait alors écrit le chanteur français et nouveau papa d'un deuxième garçon. Son épouse (Christina et Matt se sont discrètement mariés à Paris en décembre 2020) avait ajouté : "Kenna, bienvenue dans le monde, petit garçon ! Nous vivons une sacrée aventure depuis le jour où il a été conçu ! Je remercie Dieu tous les jours de m'avoir bénie avec son énergie super active (je me demande de qui il tient ça ?), et de maintenant rencontrer notre petit garçon en bonne santé ? Reconnaissante. Bénie. Maintenant, c'est une fête pour 5, bébé ! Merci mon @mattpokora d'être le meilleur compagnon/papa/meilleur ami qu'une femme pourrait demander. Je te vois comme un roi."

Christina Milian et M. Pokora sont aussi maman et beau-papa d'une fille, Violet (11 ans), née du premier mariage de Christina avec le producteur de musique The-Dream.