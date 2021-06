M. Pokora de retour en France et assommé par le jetlag : Christina Milian l'affiche

Jetlagué, certes, mais non mécontent de retrouver la France, M. Pokora s'est réjouit de retrouver Paris. Le 18 juin, il publiait une vidéo de ce vendredi matin ensoleillée dans la Capitale. "Paris, tu m'as manqué !", a-t-il mentionné. L'artiste de 35 ans montera bientôt sur les planches du théâtre de la Madeleine pour Les grandes ambitions, qui débutera en septembre prochain. Cette fois, il n'était pas question de rester éloigné des siens, même pour quelques mois.

"J'embarque toute la famille en France ! C'est impossible d'imaginer mon quotidien sans eux. En 2020, Christina a dû partir trois mois en tournage à Atlanta. Je voyais mon fils Isaiah toutes les trois semaines. C'était très dur. J'ai raté ses premiers pas. En 14 mois, j'ai passé 5 mois loin de lui. Mais c'est notre vie, nos métier. Il faut s'y faire", déplorait M. Pokora dans une interview accordée à Télé 7 Jours.

Désormais papa de deux bébés, Kenna et Isaiah (1 an et demi), et beau-père de l'adorable Violet (11 ans), M. Pokora compte bien profiter de ce temps en France pour leur faire découvrir la culture strasbourgeoise.