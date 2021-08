Christina Milian face à un problème délicat d'après grossesse

Grâce aux réseaux sociaux, Christina Milian communique directement avec ses fans. Elle leur permet de suivre ses folles vacances à Saint-Tropez, et leur a confié un nouveau secret sur sa santé. Après la naissance de son fils Isaiah, l'actrice a souffert de perte de cheveux.

C'est sur Instagram, où elle compte près de 7 millions d'abonnés, que Christina Milian a fait cet étonnant aveu. L'épouse de M. Pokora y a consacré plusieurs publications à une marque de produits capillaires. Elle a révélé avoir souffert de perte de cheveux après la naissance de son fils Isaiah (aujourd'hui âgé de 20 mois) et posté les photos des zones affectées.

"Nouvelles mamans, votre attention ! Les changements que nos corps vivent pendant et après la grossesse sont plein de hauts et de bas, y compris la perte de cheveux post-partum tant crainte. Après ma grossesse avec Isaiah, j'ai perdu des touffes de cheveux et ça a affecté ma confiance en moi. Cette fois, je prends les devants avec @Nioxin dans mon expérience post-naissance", écrit @christinamilian en légende de son poste sponsorisé.

La bombe de 39 ans a donné naissance à son troisième enfant, un deuxième garçon prénommé Kenna le 23 avril dernier.