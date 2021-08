Christina Milian et Caroline Receveur : Nouvelle soirée fracassante à St-Tropez !

Christina Milian adore Saint-Tropez. Et pour cause, c'est la ville où elle a rencontré l'homme de sa vie et le père de ses enfants : M. Pokora !

Sur Instagram, l'actrice et chanteuse de 39 ans a partagé des images de sa soirée du mardi 10 août 2021, en compagnie du roi de la nuit, Jean-Roch, et de sa femme le mannequin Anaïs Pedri, qu'il a épousée en 2015. Ils sont allés dîner chez Opa et ont à nouveau croisé Caroline Receveur. Habillée d'un pantalon et d'un haut court blancs, Christina Milian a immortalisé la soirée : elle n'a pas hésité à montrer le contenu de son dîner et de zoomer sur son mari, en pleine discussion avec ses amis.

Mais c'est dans les toilettes des dames qu'Anaïs Pedri et Christina Milian s'amusent le plus ! Là-bas, celles qui ont poursuivi la soirée au VIP Room de Jean-Roch ont fait quelques pas de danse et ont partagé des fous rires. "On est d'accord pour dire que les filles sont plus fun lorsqu'elles sont réunies", écrit la trentenaire en légende.