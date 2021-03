Caroline Receveur : Bientôt un deuxième enfant avec Hugo Philip ? Il répond franchement

Déjà parents d'un petit Marlon, né le 6 juillet 2018, Caroline Receveur (33 ans) et Hugo Philip (31 ans) ont-ils prévu d'avoir un second enfant ? Le 14 mars 2021, Hugo a répondu à cette question via une session de questions/réponses avec ses fans...

"Si c'est un deuxième enfant comme Marlon, je dis oui tout de suite. Après, c'est juste la période qui n'est pas du tout la bonne. Caroline, comme moi, on lance plein de choses, on a plein de projets, on a plein d'envies et je pense qu'il faut faire un enfant dans une période où c'est un peu plus calme", indique le créateur de la marque Cruel Pancake.

Le mari de Caroline a également parlé de sa relation avec Marlon, en évoquant quel type de papa il tente d'être : "Je suis papa poule, je suis papa joueur, je suis papa sévère quand il faut, enfin voilà, je suis juste moi-même et j'essaye de lui donner tout ce dont il a besoin, mais j'essaye pas d'avoir un profil spécifique."