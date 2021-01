Caroline Receveur et Hugo Philip : leur fils Marlon disparaît, gros moment de frayeur

Grosse panique en plein centre commercial vendredi 8 janvier 2021 pour Hugo Philip. Son fils Marlon (2 ans) qu'il a eu avec Caroline Receveur a échappé à sa vigilance et a disparu.

Il y a quelques heures, on pouvait voir en story Instagram du mannequin et influenceur qu'il faisait des courses dans un magasin de jouets à Dubaï avec son fils. Un moment de bonheur passé entre hommes et en musique puisque le tube de Shawn Mendes et Camila Cabello, Senorita, était diffusé dans la boutique. Un morceau qui n'est pas anodin pour Hugo Philip puisqu'il avait dansé un tango argentin dessus avec sa femme Caroline Receveur dans Danse avec les stars. Bref, l'ambiance était bonne, les planètes étaient alignées quand soudain le drame arriva.

Dans la story suivante, Hugo Philip a raconté avoir perdu Marlon. "Je ne vous apprends rien, mais soyez vigilants à chaque instant quand vous vous occupez d'un enfant. Ça va tellement vite. Je rentre chez Nike avec Marlon, je regarde une paire de baskets et à peine 5 secondes, je me retourne, il a disparu... Il n'était plus dans le magasin. Je suis retournée chez Toys'R'Us (en pensant qu'il y était retourné). J'ai fait quatre fois le tour du magasin, personne... Je commence à paniquer un peu, et là, la vendeuse de chez Nike revient me chercher dans le magasin de jouets pour me dire qu'elle l'a retrouvé." On comprend la panique surtout qu'un petit moment s'est quand même écoulé avant qu'il ne retrouve son fils (faire quatre fois le tour d'un Toys'R'Us ça prend du temps).

Mais alors, où était Marlon ? Son père l'a révélé via une autre photo publiée en story. On peut voir que le garçon s'est allongé et s'est caché sous un présentoir de vêtements. Sur l'image on le voit plutôt bien mais comme l'a précisé son papa : "Il était là mais plus au fond et avec la jambe rentrée à l'intérieur. C'est pur ça que je ne le trouvais plus." Sacré Marlon !