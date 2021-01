Caroline Receveur, un deuxième bébé "non merci" : Hugo Philip déçu

Caroline Receveur et Hugo Philip se plaisent à partager leur quotidien avec leurs fans sur les réseaux sociaux. Et le 24 janvier 2021, une story du beau brun n'est pas passée inaperçue puisqu'elle évoquait un éventuel deuxième bébé.

Le 6 juillet 2018, la vie de Caroline Receveur et Hugo Philip a pris un autre sens. Ce jour-là, le couple a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Marlon qui les comble de joie. Mais pour l'heure, la belle blonde de 33 ans n'est pas encore prête à avoir un deuxième bébé.

Hugo Philip a partagé en story une vidéo de son fils demandant à sa maman : "Maman, maman, je veux un petit frère maintenant." Malheureusement pour le petit homme, Caroline Receveur n'est pas encore prête à sauter le pas. "Tu veux un petit frère ? Non merci", a-t-elle répondu, amusée par la situation.

En légende de la publication, Hugo Philip a fait part de sa déception en écrivant : "Bon bah elle a dit non merci." Un texte accompagné d'un émoji déçu. Mais il peut se rassurer en se disant que ce n'est pas un refus définitif. Le 19 janvier, son épouse avait répondu aux questions de ses abonnés.

Interrogée sur son envie ou non d'agrandir sa famille, Caroline Receveur a répondu : ": "Au fond de moi, je sais, je sens que je veux un deuxième enfant. (une fille ?). Mais je veux lui apporter autant d'amour et de temps que j'ai pu et continue d'apporter à Marlon. Niveau organisation, je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur moment. Même s'il n'y a pas de bon moment, je le sais. Je suis sur de gros projets professionnels. Je veux faire les choses dans l'ordre, enfin. Je veux en avoir autant envie que pour Marlon. Le ressentir viscéralement pour que les maux de grossesse et ceux qui suivent soient totalement acceptés et vécus avec légèreté."