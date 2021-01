Caroline Receveur "grosse" : Hugo Philip dévoile une anecdote de Marlon et se fait lyncher

Il y a deux ans, Caroline Receveur et son époux Hugo Philip ont accueilli leur premier enfant. Un petit garçon que le couple a prénommé Marlon. Depuis, ils passent des instants uniques à trois. Et parfois, leur fils leur offre des moments... drôles mais aussi gênants.

Le 11 janvier 2021, Hugo Philip s'est saisi de son compte Instagram pour révéler une anecdote amusante à ses abonnés, en story. Marlon a eu sa première séance d'ostéopathie avec une ostéo qui parle le Français (on rappelle qu'ils résident à Dubaï). Et la belle blonde de 33 ans et son homme auraient sans doute préféré qu'elle parle une autre langue car leur petit bonhomme a raconté deux anecdotes très drôles mais également un peu gênantes sur ses parents. "Il lui a dit : 'Maman aussi elle fait des massages avec Lisa parce qu'elle est grosse.' Puis il a chuchoté deux fois à l'oreille pendant qu'il se faisait manipuler : 'Je crois que papa a fait caca.' C'était tellement gênant. Avec Caroline, on ne savait plus où se mettre", a écrit le beau brun. Un message accompagné d'émojis hilares.

Si cette story a à coup sûr beaucoup amusé ses abonnés, l'un d'entre eux a envoyé un message acerbe à Hugo Philip après l'avoir découvert. "Mais what ?! Je suis choquée comme bien d'autres sur votre rapport au poids de Caroline qui est si mince qu'on dirait qu'elle est malade. Entre la vidéo de toi qui la montre du doigt parce qu'elle mange un Mac Do, son propre fils qui dit ça... Mais qu'est-ce qu'entend Marlon à la maison pour répéter ça ? C'est grave, vous incitez à la maigreur. Une femme qui est déjà si maigre en plus. Encouragez-la à prendre du poids surtout", peut-on lire. Une critique à laquelle le jeune homme de 31 ans a préféré rire. "J'en peux plus, sortez prendre l'air s'il vous plaît", a-t-il commenté une capture d'écran dudit message avec des smileys morts de rire. Caroline Receveur a posté les mêmes émojis et a écrit : "Oh merde, tout ça pour une story chez l'ostéo et un Mac Do." Il en faut malheureusement parfois très peu...