Caroline Receveur : Chirurgie esthétique, deuxième enfant... ses confidences sans tabou

C'est LA tendance du moment sur Instagram. De nombreuses personnalités se sont prêtées au jeu du "vrai/faux". Le principe ? Leurs abonnés leur posent des questions et ils doivent dire si cela est vrai ou faux, en donnant quelques précisions. Ce mardi 19 janvier 2021, c'est Caroline Receveur qui a succombé et elle a notamment évoqué le sujet de la chirurgie esthétique.

Depuis plusieurs années, Caroline Receveur est soupçonnée d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour sa poitrine ou ses lèvres. A chaque fois, l'épouse d'Hugo Philip assurait qu'elle était 100% naturelle, souvent avec humour. Mais elle a finalement succombé pour sa poitrine comme elle l'a confié quand elle a été interrogée sur le sujet. "Vrai, il y a plus d'un an", a-t-elle écrit quand on lui a demandé si elle avait fait une augmentation mammaire. La belle blonde de 33 ans s'était déjà confiée sur le sujet à l'occasion d'un live Instagram, en avril 2020. "Je faisais du 100D, ce qui est énorme et vous imaginez bien qu'après la grossesse j'ai tout reperdu, donc j'avais vraiment des seins... vides. Je ne vais pas dire que j'étais complexée mais ça ne me plaisait pas", expliquait-elle. Un choix qu'elle ne regrette pas.

Ce n'est pas la seule opération de chirurgie esthétique à laquelle Caroline Receveur pourrait avoir recours. Lors de sa session vrai/faux, la maman de Marlon (2ans) a révélé qu'elle pourrait également refaire ses paupières. "J'y pense car elles tombent de plus en plus", peut-on lire. Enfin, l'influenceuse et businesswoman a révélé si oui ou non elle songeait à avoir un deuxième enfant : "Au fond de moi, je sais, je sens que je veux un deuxième enfant. (une fille ?). Mais je veux lui apporter autant d'amour et de temps que j'ai pu et continue d'apporter à Marlon. Niveau organisation, je ne suis pas sure que ce soit le meilleur moment. Même s'il n'y a pas de bon moment, je le sais. Je suis sur de gros projets professionnels. Je veux faire les choses dans l'ordre, enfin. Je veux en avoir autant envie que pour Marlon. Le ressentir viscéralement pour que les maux de grossesse et ceux qui suivent soient totalement acceptés et vécus avec légèreté."