Mariage de Caroline Receveur : Hugo Philip rend cette date indélébile, photo !

Qu'y a-t-il de plus beau que de graver à vie la date de son mariage ? Hugo Philip l'a fait lundi 13 juillet 2020 et il a dévoilé le résultat en vidéo. Un petit tatouage qui n'est rien comparé à un autre indélébile qu'il est en train de se faire dessiner sur la cuisse, mais le geste y est !

Le 11 juillet 2020, Caroline Receveur et son compagnon Hugo Philip se sont mariés à Paris. Une union tenue secrète jusqu'au jour J. Robe blanche signée de sa propre marque Recc, grosse bague, décor champêtre et leur fils Marlon (2 ans) qui a fait le show aux côtés de leurs proches... tout y était. Pour ne jamais oublier cette date unique, si tant est que ce soit possible, le séduisant influenceur a décidé de faire tatouer "11/07" sur le poignet droit (oui, il manque l'année). Un tatouage très fin dévoilé en story Instagram le 13 juillet.

Deux jours après son mariage, le beau brun qui a créé sa marque de vêtements Cruel Pancake avait donc rendez-vous dans un salon de tatouage pour rendre hommage à son épouse et continuer d'embellir ses cuisses musclées de dessins. Il y a quelques jours, celui qui a participé, comme son épouse, à Danse avec les stars (lui en 2019, elle en 2017) a fait réaliser sur sa cuisse gauche un tatouage représentant Atlas, un des Titans de la mythologie grecque, condamné à porter le monde sur ses épaules après sa défaite contre les dieux de l'Olympe et Zeus pour régner sur le monde.

Au début du mois de juillet, Hugo Philip avait déjà fait un bel hommage à l'amour de sa vie en se faisant tatouer l'image de Caroline Receveur en train de câliner leur fils. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Hugo Philip a sa femme et son fils dans la peau !

Côté projets, en plus de lancer prochainement le site de sa marque Cruel Pancake, le beau gosse et Caroline receveur ont prévu de déménager à Dubaï. Une chose qui aurait été compliquée avant le mariage puisque cet émirat ne permet pas aux couples de vivre ensemble sans être mariés. Une nouvelle vie loin des fans français, qui peuvent se consoler en rachetant les meubles de la célèbre influenceuse (c'est toujours ça de gagné) !