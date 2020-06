Caroline Receveur vend ses meubles à ses abonnés, nouvelle vie en vue !

Bientôt une nouvelle vie pour Caroline Receveur, Hugo Philip et leur fils Marlon (2 ans le 6 juillet 2020) ! L'influenceuse et femme d'affaires a dévoilé qu'elle allait déménager avec sa petite famille et revend ses meubles de luxe à plutôt bon prix...

Lundi 22 juin 2020, la jolie blonde de 32 ans a publié en story de son compte Instagram un message inattendu : "Je déménage bientôt, voici la liste des meubles à vendre si vous êtes intéressés." Et ils ont été nombreux à s'adresser à son assistante Amandine pour acquérir ses biens, et ce malgré des prix élevés.

Certes, les amateurs de beaux meubles et de design ont fait de bonnes affaires, mais quand même, décorer son appartement à la Receveur, ça a un prix. Sa table basse d'une valeur de 840 euros était donc à vendre à 500 euros, son canapé deux-places était vendu à 1 500 euros au lieu de 2 150 euros, son canapé trois-places à 3 000 euros au lieu de 4350 euros.

Il y avait également une desserte, proposée à 1 200 euros au lieu de 1 900 euros et six chaises à acquérir pour 350 euros l'unité au lieu de 750 euros. Ceux qui ont un plus petit budget ont pu s'emparer de la tête de lit du couple pour 100 euros au lieu de 150.

L'annonce du déménagement prochain de Caroline Receveur en a étonné plus d'un, elle a donc donné quelques précisions. "Nous vivons toujours à Londres, mais à cause du Covid-19, nous sommes coincés en France depuis plusieurs semaines. On va partager notre vie entre Londres et un autre pays. On vous en dit plus très prochainement", a-t-elle écrit. Et lorsqu'on lui a demandé si elle ne se plaisait pas en France, la star des réseaux sociaux a répondu que la France lui plaisait, mais qu'elle avait "la bougeotte" et aimait "déménager, changer de lieu de vie, de pays".

De son côté, dimanche 21 juin 2020, jour de la fête des Pères, Hugo Philip a aussi fait savoir qu'il avait hâte de partir. En légende d'une photo de lui et de son fils prise à l'aéroport, il a écrit : "Hâte de voyager de nouveau et d'explorer le monde avec mon petit garçon."