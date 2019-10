Caroline Receveur et Hugo Philip, in love dans les tribunes du match PSG-OM

Le week-end s'est bien terminé pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui a vaincu son ennemi historique, l'Olympique de Marseille, le 27 octobre 2019. Le Parc des Princes s'est enflammé au rythme des quatre buts marqués par les joueurs aux maillots bleu marine lors de cette 11e journée de Ligne 1 : deux offerts par Mauro Icardi, deux autres par Kylian Mbappé... le tout lors des quarante-cinq premières minutes. Dans les tribunes, entre deux olas, certains brûlaient tout autant pour le match de football que pour les yeux de leur moitié. C'est notamment le cas de Caroline Receveur et de son compagnon Hugo Philip.

Les jeunes parents étaient venus jusqu'au Parc des Princes, dans le 16e arrondissement de Paris, pour assister à la compétition sportive, profitant en amoureux d'une soirée sans leur fils Marlon. Également remarqués dans les tribunes des supporters : la comédienne Joséphine Draï, Kad Merad, Oli – sans Flo –, Vianney, Dadju, Medi Sadoun, Basile Boli, Grégory Fitoussi, Luis Fernandez, Guy Stephan, Youri Djorkaeff, Kevin Trapp et sa compagne Izabel Goular, Luc Chatel, Richard Orlinski, Alexandre Arnault, Kery James, Laurent Nuñez, Frank McCourt, Benoît Paire, Laurent Solly et son fils Marceau, Vadim Vasilyev et sa femme, Claude Guéant et Cédric Villani, Laurent Paganelli, Pierre Sarkozy, Andoni Zubizarreta, Jean-Claude Darmon, Richard Dacoury et Nasser al-Khelaïfi.

Caroline Receveur et Hugo Philipp vivent un quotidien plutôt sportif depuis la naissance de leur fils, le 6 juillet 2018. Mais les amoureux sont parvenus à trouver un bel équilibre, ne sacrifiant au passage ni leur vie personnelle ni leurs projets professionnels. Pendant que papa s'entraînait au bras de Candice Pascal pour tenter – en vain – de remporter la victoire de Danse avec les stars 10, maman vivait une première fois particulièrement réjouissante : le 29 septembre dernier, elle défilait lors de la Fashion Week parisienne pour L'Oréal, au côté d'Eva Longoria. Le rôle de femme au foyer désespérée ? Ce ne sera pas pour tout de suite...